Un sogno infranto: i 40 anni dello scudetto rubato. Stasera il ricordo dei campioni

Una serata in onore della Fiorentina 81/82, Violanews non mancherà

“ Frammenti di un sogno infranto, di uno scudetto perduto per svariati motivi , un po’ per colpa e molto per decisioni arbitrali tanto penalizzanti da far venire il dubbio che non fossero proprio limpide. Fra le colpe c’è anche la scelta dell’albergo: troppo centrale ed esposto al passaggio dei tifosi sardi, che trascorsero la notte a strombazzare clacson e a urlare ”

Quella squadra però passo allo storia. Per questo motivo, sono tante le iniziative che quest'oggi ricorderanno quel giorno nero della storia viola. Una no stop su Radio Bruno con le voci di tutti i protagonisti di quella giornata fino al gran finale di questa sera, con la squadra dell’82 al completo all teatro Puccini. Sabato è arrivato dall’Argentina Daniel Bertoni e insieme al "puntero" ci saranno Galli, Antognoni, Paradisi, Baroni, Contratto, Ferroni, Galbiati, Casagrande, Miani, Orlandini, Pecci, Sacchetti, Bartolini e Monelli. Insieme a loro Picchio De Sisti, l’allenatore di quella splendida stagione. Insomma grandi ospiti, in ricordo di una squadra davvero eccezionale. Naturalmente non mancherà neanche Violanews.com, pronta come sempre a fornirvi in tempo reale tutti i contributi dall'evento!