La Fiorentina del terzo scudetto al Teatro Puccini

40 anni fa il secondo posto che, però, vale come il primo

Si può fare l’appello di quel gruppo straordinario, l’appello dei presenti in una serata che già a pensarla adesso emoziona. Ci saranno: Giancarlo De Sisti. La squadra: Giovanni Galli, Renzo Contratto, Antonello Cuccureddu, Roberto Galbiati, Luciano Miani, Armando Ferroni, Luigi Sacchetti, Francesco Casagrande, Daniel Bertoni, Eraldo Pecci, Paolo Monelli, Giancarlo Antognoni, Mario Paradisi, Andrea Orlandini, Marco Baroni e Luca Bartolini. Il presidente: Ranieri Pontello. Il direttore sportivo: Tito Corsi. I segretari: Raffaele Righetti e Gabriella Pierani. Lo staff medico: Bruno Anselmi e Franco Latella. Andranno sul palco del “Puccini” e racconteranno cosa accadde non solo il giorno di Cagliari, ma in tutta la stagione che per la Fiorentina resta comunque storica: sono passati 40 anni esatti (a Cagliari si giocò proprio il 16 maggio) e da allora i viola non hanno mai più conquistato il secondo posto. Anche per questo la squadra dell’‘82 è nella storia. L'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.