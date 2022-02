Radio Bruno e il Pentasport lanciano “Lo scudetto rubato – 40 anni dopo”

Iniziativa del Pentasport per ricordare il finale del campionato di 40 anni fa. Scoprite di cosa si tratta.

Parte una nuova iniziativa del Pentasport di Radio Bruno destinata a coinvolgere emotivamente tutto il popolo viola. Il prossimo 16 maggio infatti David Guetta, che commentò quella partita maledetta, condurrà dalle 13 in poi un evento radiofonico dedicato al quarantennale dello scudetto rubato a Cagliari. Saranno quattro ore di grande passione e coinvolgimento, con la presenza in studio del protagonista principale della gara: Ciccio Graziani, a cui venne annullato il gol che avrebbe portato almeno allo spareggio. I tifosi possono già lasciare un proprio ricordo scritto O a voce al 347 5551285: e loro testimonianze andranno in onda il giorno del programma.