Gotze non è solo un sogno: per lui garantisce Monsieur Franck

La Nazione, dopo aver ragguagliato sul mercato della Fiorentina (LEGGI), si concentra sulla figura di Mario Gotze (LA SCHEDA), che Bild conferma essere vicino ad un futuro prossimo in viola. Gotze e Ribery hanno giocato insieme al Bayern Monaco per tre anni, dal 2013 al 2016, e FR7 avrebbe consigliato l’ex astro nascente del calcio tedesco ai dirigenti gigliati. Ex, appunto: l’unico problema può essere rappresentato dalle incognite a livello fisico, visto che il metabolismo del calciatore gli ha dato problemi seri in un passato non troppo recente. INTANTO CUTRONE SI CONFERMA: “RESTO QUI”