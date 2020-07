Il mercato freme: Nainggolan si intreccia con Chiesa, ma occhio alle partenze

Anche sul mercato, secondo La Nazione, Franck Ribery sarà l’asso nella manica della Fiorentina: il francese dovrà convincere Mandzukic o Gotze. Su quest’ultimo c’è un interesse concreto, che va abbinato a quello ormai arcinoto per Belotti e alle proposte avanzate al Brescia per Cistana e alla SPAL per Fares, con Dabo nella trattativa. L’affare-Nainggolan non tramonta, ma il belga alla Fiorentina presupporrebbe un futuro di Chiesa in nerazzurro, e la Viola aspetta ancora la maxi-offerta richiesta da Commisso, che può arrivare solo da Oltremanica, con United e Newcastle su tutti. Valencia e Napoli su Pezzella, che dovrebbe fruttare 17 milioni, mentre Milenkovic non si muoverà per meno di 30. Infine, occhi aperti su Dragowski, che non dovrebbe essere ceduto a meno che non arrivino offerte indecenti dall’estero.

