Cutrone: “Non mi interessano le voci sul mio futuro. Ribery? E’ una leggenda, un onore giocare con lui”

Le parole di Patrick Cutrone al termine della sfida col Torino che lo ha visto segnare per la terza volta consecutiva:

Il Mister ha sempre creduto in me, era solo questione di allenarsi ogni giorno bene e dare il 100%. Sapevo che i risultati sarebbero arrivati. Futuro? Penso solo a dare il massimo per aiutare la mia squadra, non mi interessa cosa scrivono su di me. Ribery? Franck è un fenomeno, una leggenda. Giocare con lui è un onore, posso solo imparare da lui