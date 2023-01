Gonzalez in ripresa, Jovic ancora no. Il serbo continua a non convincere

Nella vittoria per 1-0 agli ottavi di finale di Coppa Italia della Fiorentina contro la Sampdoria ci sono state prove dei singoli dai volti diversi. E' il caso questo di Jovic e Nico Gonzalez . Il serbo, alla prima gara da titolare di una serie che lo chiamerà in causa in attesa del rientro di Cabral , continua a non convincere nelle sue prestazioni.

Per l'ex Real un gol annullato, una rete fallita in modo elementare a tre metri dalla porta e una forma che ancora stenta ad arrivare non fanno ben sperare. Anche per questo nella ripresa la Samp ha provato ad alzare il proprio baricentro, con l’inserimento in partenza di Augello e Lammers che però non sono riusciti a cambiare l’inerzia della partita. Per quanto riguarda invece Gonzalez, il suo ingresso nel finale ha certificato la crescita dell'attaccante argentino (dal futuro incerto sul mercato). Nico è stato infatti bravo nel recupero a fare espellere Murillo dopo un contrasto a centrocampo. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.