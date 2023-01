Cesari sul gol annullato a Jovic: “Giusto così, ecco perché”

Nel post partita di Italia 1 di Fiorentina-Sampdoria, il commentatore ed l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato la scelta da parte di Paterna e del Var Di Martino di non concedere il gol a Jovic nel primo tempo: "Il gol di Jovic è fuorigioco per una scelta valutativa del direttore di gara. L'arbitro ha considerato come una deviazione e non un cambio netto dell'azione il tocco di Rincon. Se l’avesse toccata solo Murillo sarebbe stato regolare il gol".