Gonzalez illude, poi il duello argentino lo vince Lautaro

Il tango argentino della finale di Coppa Italia alla fine parla con la voce interista di Lautaro Martinez. La Gazzetta Dello Sport si focalizza proprio sui due sudamericani campioni del mondo, protagonisti della gara dell'Olimpico in tutto e per tutto. Il viola è andato a segno dopo 3', il collega al tramontare del primo tempo ha ribaltato tutto quanto. Impatto e presenza da leader, con 27 reti totali e la quarta finale vinta in due anni.