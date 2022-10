Gonzalez discriminante. Italiano spera di riaverlo entro lunedì se non domani

"Cabral e Jovic che segnano col contagocce e basta contare fino a due per fare la somma dei gol di entrambi in questo inizio di stagione, l’attacco della Fiorentina che in campionato ha appena sette reti all’attivo anche se non solo per quello, le difficoltà inconfutabili di concretizzare il gioco che di per sé non è fluido e incisivo come è stato in tante occasioni specie l’anno scorso, ma è spesso lento e troppo sviluppato per vie orizzontali, eccetera eccetera: tutto oggettivo e tutto insindacabile per spiegare la partenza a rilento della squadra viola. Ma non tiene conto di un fattore importante, quasi quasi discriminante: l’assenza di Nico Gonzalez, perché solo in questa maniera si possono etichettare i quarantadue minuti disputati dall’esterno argentino negli otto turni di Serie A in archivio, che diventano centoquattro in Conference League ma limitatamente ai playoff. E “regalare” l’uomo che per qualità tecniche e agonistiche e per caratteristiche di gioco poteva essere il valore aggiunto non ha certo fatto bene e il bene della Fiorentina: Italiano spera che possa tornare ad esserlo da qui in avanti in un mese decisivo.