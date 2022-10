Gonzalez è l’uomo in più. Obiettivo doppia cifra e Italiano se lo coccola

"Ha giocato meno di tutti e ha segnato più di tutti gli altri viola. Basta questo dato per far capire che Gonzalez può essere l’uomo della svolta, quello maggiormente talentuoso ma anche decisivo fino a diventare il capocannoniere attuale della Fiorentina con quattro reti. Ecco perché con un Nico così, Firenze può provare a riavvolgere il nastro delle ambizioni. Alte a inizio stagione, poi cadute in picchiata dopo un avvio più complicato del previsto. Ora però, con il ritorno dell’argentino, la città può tornare a sognare e accelerare in campionato non sembra poi così impossibile. In Conference contro gli Hearts ha confezionato una doppietta che lo ha portato a quota 4 reti, mentre i compagni del reparto offensivo sono ancora fermi al massimo a due o tre gol. Lo scorso anno Nico ha realizzato 8 centri fra serie A e coppa Italia e per lui l’obiettivo è superarsi, andando in doppia cifra. (...) Il minutaggio è ancora a 290’ totali fra serie A ed Europa, eppure è riuscito a calare il suo poker personale, insaccando in media ogni 72 minuti. Il paragone con i compagni è impietoso: Jovic ad esempio è stato utilizzato per 797’ e ha realizzato tre gol. Kouame e Ikoné uno, rispettivamente in 825 e 659 minuti. Numeri che parlano chiaramente e che spingono Italiano a “coccolare” il suo esterno d’attacco così importante per il gioco di squadra".