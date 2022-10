Una Fiorentina Nico-dipendente: quanto c’eri mancato

Possiamo dirlo? Questa Fiorentina ha un bisogno sfrenato di Nico Gonzalez in campo, anche dalla partita di ieri l'abbiamo capito. Un giocatore che salta perennemente l'uomo, crea spazi per gli inserimenti di centrocampisti e terzini, ma soprattutto permette a Jovic di avere sempre al suo fianco una spalla sui cui contare. Insomma, un giocatore che sa fare male agli avversari e che fa giocare bene la squadra. Vincenzo Italiano ne ha parlato molto spesso nelle corse settimane. Un calciatore come lui ai viola mancava come il pane, la speranza è di non doverne più fare a meno per colpa di questi maledetti infortuni.

In un momento come questo dove, Ikoné è ancora alla ricerca di se stesso e un Sottil (uno dei migliori viola d'inizio stagione) infortunato, possiamo e dobbiamo accontentarci di un Nico Gonzalez anche zoppo, che riesce comunque a fare la differenza. Anche nella sfida di ieri, tornato in campo come titolare dopo molto tempo, ha realizzato una doppietta e finalmente segnato il primo gol su rigore stagionale dei viola (con i primi due sbagliati da Jovic e Biraghi). Interessante notare come un giocatore che fino a questo momento di stagione ha saltato un numero spropositato di partite, possa essere il capocannoniere della squadra. Da qui nasce anche il problema della Fiorentina. Una rosa che ha un bisogno sfrenato dei suoi leader per riprendere la giusta marcia e tornare ad essere competitiva come in molti si aspettano. E poi si sa, a Firenze, gli argentini lasciano sempre il segno oltre al loro cuore...