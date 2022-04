Gonzalez e il “canto napoletano”: Nico vuol guarire dal mal di trasferta

Il gol segnato domenica scorsa ha tolto un peso a Nico Gonzalez: adesso l'obiettivo è tornare a esultare anche in trasferta, a Napoli

Nico Gonzalez - si legge su Gazzetta dello Sport - proverà ad esultare fuori dalle mura amiche quindici mesi dopo. L’ultimo gol in trasferta lo ha segnato in Germania, contro l’Augsburg. Era il 10 gennaio 2021 e vestiva la maglia dello Stoccarda. Oggi, 10 aprile 2022, tenterà di interrompere un digiuno lunghissimo contro una delle formazioni più forti del campionato. L’argentino ha sì saltato molte partite dello scorso campionato per infortunio, ma - prosegue la rosea - la tendenza di questa stagione è piuttosto chiara. Tre reti in campionato tutte al 'Franchi': contro Torino, Cagliari e l’ultima con l’Empoli. Più una in Coppa Italia al Cosenza.