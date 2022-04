Nico Gonzalez, il più napoletano dei viola sfida Insigne

Nico Gonzalez e Insigne si fronteggeranno oggi pomeriggio al 'Maradona': l'argentino è il giocatore più 'napoletano' della Fiorentina

Nico Gonzalez è il giocatore più 'napoletano' della Fiorentina. Guizzante, combattivo, spiritato - lo definisce così La Nazione. Inquadrato così Gonzalez può ricordare chi, dall’altra parte del campo, rappresenta uno dei punti forza migliori della squadra di Spalletti: Lorenzo Insigne. Indicati entrambi fra i sicuri protagonisti di questo incrocio Scudetto vs Europa. Nico Gonzalez e Insigne si fronteggeranno oggi pomeriggio al 'Maradona'. Italiano spera che il nazionale argentino possa iniziare a reggere il confronto anche in zona goal col capitano partenopeo. Nico deve migliorarsi e diventare più cattivo nella finalizzazione. Cosa che l’azzurro ha invece sempre saputo fare molto bene. A proposito, ne sa qualcosa la Fiorentina: l’avversario più colpito da Insigne in Italia. Il suo score contro i viola è da brividi: 11 gol e 2 assist.