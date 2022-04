Napoli-Fiorentina volano con ali di cera: viola o azzurri, chi esce dal dedalo?

Spalletti e Italiano cercano gli spunti vincenti dei loro giocatori di maggior classe

Per Napoli e Fiorentina, la stagione che volge alle ultime battute è stata piena di insidie. Covid, infortuni, clamorosi ribaltoni sul mercato, polemiche in campo e fuori. Eppure entrambe le formazioni sono lì, in corsa per i più rosei obiettivi che si potessero fissare ad agosto, lo scudetto per gli azzurri e la qualificazione in Europa per i viola. La classifica, curiosamente, dice che a sette giornate dalla fine (otto per Fiorentina e Atalanta che devono ancora giocare un recupero), entrambi i traguardi distano appena un punto.