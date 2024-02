Gli eroi di Lecce, la Fiorentina non è mai sola. Il numero presente in Puglia

La Nazione butta un occhio anche alla partita di domani. La Fiorentina sarà di scena a Lecce, domani sera. Anche sela testa è ancora al mercato i tifosi viola non mancheranno in Puglia. Una delle trasferte più lunghe del campionato, in un giorno scomodo. Ma questo non impedisce a 300 tifosi viola di essere presenti al Via Del Mare. E potrebbero anche aumentare. Si godranno l'esordio di Belotti in viola, e non solo