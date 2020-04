Il nome di Radja Nainggolan è tornato d’attualità per il mercato della Fiorentina. Il centrocampista è di proprietà dell’Inter che quest’anno l’ha prestato al Cagliari, ma il presidente rossoblu sul futuro è molto chiaro: “Se lui volesse rimanere cercheremo di aprire una trattativa con l’Inter, ma è durissima. Oggettivamente nel mondo del calcio post coronavirus, il Cagliari non può permettersi neanche metà del suo stipendio” ha detto Tommaso Giulini. Che poi parlando del futuro del calcio si è accodato alla battaglia portata avanti dal presidente viola Commisso: “Sarà fondamentale che da governo e regioni arrivino sovvenzioni importanti per la costruzione degli stadi. Senza aiuti, anche il nostro stadio si fermerà come tanti altri italiani. L’80 per cento versano in condizioni ridicole, se in futuro vogliamo organizzare qualche evento internazionale non possiamo certo immaginarlo con questi impianti”.