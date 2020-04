Nainggolan sì, ma può essere un discorso a sé. La chiave è… Kumbulla

La Nazione pone la lente d’ingrandimento sull’affare ventilato nei giorni scorsi, quello che coinvolgerebbe Chiesa e Nainggolan: in realtà, nel concreto, Fiorentina e Inter stanno parlando di Dalbert. A margine di questa trattativa, i nerazzurri hanno proposto il belga, perché dalle parti di Appiano Gentile c’è bisogno di monetizzare, e il Cagliari non può soddisfare questa impellenza. 20 milioni sarebbero alla portata della Fiorentina, e da qui l’idea di un prestito per un anno con riscatto obbligatorio. Un’operazione che chiuderebbe le piste Bonaventura (comunque non impossibile a livello finanziario, partirebbe a zero) e Malinovskyi, anche perché l’altro investimento importante è pronto per la difesa: si parla di Marash Kumbulla (SCHEDA), sul quale ci sono proprio i nerazzurri. E allora forse ritirarsi dalla corsa al centrale albanese può portare sconti sui fronti Nainggolan e Dalbert. Sempre al netto di operazioni su Chiesa, che però Commisso vuole al centro della Fiorentina.