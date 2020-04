Commisso: “Non si può continuare con stadio di 90 anni. Le macchine di quel tempo sono nei musei”

Intervenuto in diretta con i canali social della Reggina, il n° 1 viola Rocco Commisso ha parlato dell’investimento fatto sulla Fiorentina la scorsa estate: “Da quando ho comprato la Fiorentina, in pochi mesi abbiamo messo su l’investimento per il più grande centro sportivo d’Italia e settanta milioni nel mercato di gennaio. Abbiamo speso oltre 300 milioni per investire nel futuro, ma ho sempre detto che se non si aumentano i ricavi non si possono comprare buoni giocatori per competere in competizioni internazionali. Dieci anni fa la Fiorentina aveva 100 milioni di incassi, la media dei top club era 170 ed eravamo al 21° posto in Europa. Ora la media dei primi 20 è di 470, mentre la Fiorentina ne ha 93. Gli altri sono andati avanti, noi indietro. Juventus, Atletico Madrid, Tottenham e Manchester City sono quelle che hanno progredito di più, grazie ad uno stadio nuovo. Non si può andare avanti con impianti di 90 anni fa, le macchine di quel tempo sono nei musei”.