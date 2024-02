Gira lui, gira tutta la Fiorentina: Arthur torna a dirigere il gioco viola

Nel girone di ritorno è stato in campo per soli 218 minuti ovvero 36 in media a partita e ha giocato l’ultima gara per intero il 10 dicembre. La scorsa settimana a Empoli è solo subentrato

Gira lui, gira tutta la squadra. E ora è necessario più che mai: Arthurin regia a dirigere la manovra può essere la grande risorsa di Vincenzo Italiano, come nella prima parte della stagione. Nel girone di ritorno è stato in campo per soli 218 minuti ovvero 36 in media a partita e ha giocato l’ultima gara per intero il 10 dicembre. La scorsa settimana a Empoli è solo subentrato ed è proprio gestendolo che può tornare sugli alti livelli mostrati in viola, prima che qualche problema fisico lo frenasse. L’allenatore spera di rivedere anche il vero volto di Gonzalez (già titolare al Castellani) perché la Fiorentina deve puntare sui migliori per riprendere il ritmo europeo, dopo aver conquistato solo 5 punti nelle 7 sfide di campionato del 2024. Nico sarà di nuovo in campo dal 1’, così come Beltran alle spalle di Belotti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.