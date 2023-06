Giovani talenti crescono: tutti sotto lo stesso tetto del Viola Park

Coi suoi dieci campi da calcio ( più altri due destinati alla parte atletica), cinque padiglioni, 70 uffici e 71 camere da letto, sarà uno dei centri sportivi più imponenti eall’avanguardia non solo in Italia. E metterà insieme, come più volte sottolineato anche dall’architetto Marco Casamonti, generi e generazioni. Un tassello determinante per il club viola, che così potrà finalmente raggruppare tutti i suoi tesserati fino a oggi sparsi un po’ ovunque per la città tra campi d’allenamento differenti e residenze distanti tra loro. Tenere tutti insieme, all’interno della stessa “casa”, aiuterà anche dirigenza, addetti ai lavori, allenatori e componenti della società.