Giorgetti: “E se il gol di Kouamè l’avesse subito la Fiorentina?”

mente antipatica. Tante sbandate all'inizio, poi la Fiorentina ha ripreso confidenza con il gioco soprattutto dopo l'ingresso di Arthur. Italiano questa volta ha azzeccato le sostituzioni compresa quella di Kouame, migliorando nel secondo tempo il cervello e la tenuta di una squadra sottoposta allo stress di dover ritrovare fiducia dopo lo 0-4 a San Siro. Ci sono molti vincitori dopo le tre pere al Gasp, che dalla panchina ha visto le clamorose ingenuità della sua di fesa: che cosa sarebbe successo, a parti invertite, se il gol sognato da Kouame lo avesse preso la Fiorentina? Meglio non penserei. Il migliore augurio è quello di ritrovare serenità.

