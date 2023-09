Già iniziati gli esperimenti al Viola Park: Maxime con Arthur, si può!

Occhio però anche alla coesistenza di Maxime ed Arthur, il vero tema che ci accompagnerà da qui in avanti. Un po’ come il tandem Beltran-Nzola, c’è già chi invoca il doppio regista. Anche perché Lopez la fase d’interdizione ce l’ha eccome. Italiano ci sta pensando e lavorando, avere una doppia fonte di gioco in mezzo al campo può essere l’arma vincente per sparigliare le carte dal primo minuto o a gara in corso. Con Bonaventura o Barak a completare il reparto con quel collaudato elastico tra mediana e trequarti, l’idea da sviluppare è assolutamente interessante. Un centrocampo mobile, di qualità, interscambiabile nei ruoli è un qualcosa che strizza l’occhio al meglio che propone il calcio europeo in questo momento ed è un’idea precisa di futuro a livello tattico. La Fiorentina - archiviata l’era Amrabat - vuole andare decisa in questa direzione. E l’arrivo di Maxime Lopez è una conferma in tal senso. Magari serviranno tempo ed allenamenti, ma nei segreti campi del Viola Park gli esperimenti sono già iniziati.