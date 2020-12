Genoa, a Firenze Maran si gioca la panchina. Sullo sfondo pronti Nicola e Ballardini

Fiorentina-Genoa non è mai una partita come le altre, dalla rivalità tra le tifoserie a partite emozionanti. Anche se negli ultimi anni sono più dolori che gioie. Questo quanto troviamo scritto su Tuttosport. Tra i due club, messo sicuramente peggio è il Genoa di Rolando Maran. Appena una vittoria in stagione, penultimo posto e voci di un eventuale esonero aggravate da un periodo nero per i rossoblù: ben 4 sconfitte consecutive in campionato tra Torino, Roma, Udinese e Parma (CLASSIFICA). A Firenze dunque il tecnico trentino si giocherà buona parte del suo futuro genovese. Solo un risultato positivo potrebbe allontanare le voci di un addio e i fantasmi consueti dei tecnici già accostati al Grifone, con Davide Nicola e Davide Ballardini in prima linea. Senza tralasciare il fatto che il primo è ancora sotto contratto con il club di Preziosi.