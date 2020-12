Ribery suona la carica, col Genoa sogna il primo gol al Franchi

La Fiorentina ha estremo bisogno dei suoi leader per uscire da questo periodo complicato. E proprio dal primo di questi, Franck Ribery, arriva un messaggio importante “Testa alta, rialzati e non mollare mai”. Il Corriere dello Sport-Stadio, oggi in edicola, analizza il post social del francese (Clicca qua). Per i viola infatti ora come non mai è necessario guardare oltre, mostrare testa e muscoli. Perché per vedere la luce in fondo al tunnel di questo inizio di stagione a dir poco turbolento, serve la classe e la potenza dei suoi uomini migliori. Franck è il fuoriclasse della Fiorentina e proprio per questo ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutto l’ambiente. Adesso oltre alle parole sarà il campo a parlare, con il francese che punta dritto alla delicatissima sfida di lunedì sera contro il Genoa. L’obiettivo è preciso: vincere e trovare la prima rete allo stadio Franchi per trascinare la Fiorentina.