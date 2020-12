Petrachi: “Alla Fiorentina situazione particolare. Posso dire che io sono pronto”

L’ex DS della Roma e del Torino, Gianluca Petrachi, è intervenuto su Sportitalia in collegamento da Lecce: vi riportiamo la sua risposta sul presunto interesse da parte della Fiorentina.

“In questo momento è un periodo di calma, di riflessione. Ogni tanto ci vuole… Futuro a Firenze? Non mi piace parlare di realtà che non mi riguardano direttamente e dove ci sono situazioni particolari… Quello che posso dire è che Petrachi è pronto a tornare in pista, in qualsiasi piazza abbia voglia di puntare su di lui”.

