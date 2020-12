Nations League, ecco le semifinali. Mancini sicuro: “Alla fine vinceremo noi”

Il 6 ottobre 2021 gli Azzurri affronteranno la Spagna allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, mentre il giorno seguente lo ‘Juventus Stadium’ di Torino ospiterà l’altra semifinale tra Belgio e Francia. La finale si disputerà al ‘Meazza’ il 10 ottobre, nello stesso giorno in cui a Torino andrà in scena la ‘finalina’ per il terzo posto. Queste date e luoghi delle Final Four di Nations League (CLICCA per tutti gli aggiornamenti). Il CT Mancini ha commentato così gli accoppiamenti:

“Sarà una Final Four spettacolare e molto aperta, si affronteranno quelle che in questo momento probabilmente sono le quattro migliori nazionali d’Europa. E alla fine vinceremo noi. La Spagna è come noi, ha cambiato diversi elementi e tenuto qualche giocatore esperto e forte come Sergio Ramos. E’ riuscita a rimettere in piedi una nazionale molto forte, con un gioco più verticale rispetto al passato, ma comunque molto tecnico, con esterni veloci che danno imprevedibilità. Sarà una partita molto bella. Mi auguro che i tifosi tornino sugli spalti già a marzo per le qualificazioni mondiali e a giugno per l’Europeo perché lo sport senza pubblico è un’altra cosa”.