Gazzetta: “Una sfida scarabocchiata. Perchè Arthur non va in verticale?”

La Gazzetta Dello Sportanalizza la vittoria viola contro il Monza. Mister Conference provava portare anche la coppa del campionato, con l'ottavo posto. Il Monza invece continua il suo periodo negativo. Una gara battagliata, e un po' scarabocchiata. Fatta di scambi di posizione sulle trequarti. Mescolare, la parola chiave usata dal quotidiano, tanti duelli individuali, tante mischie. La Fiorentina parte un po' lenta. Poi la squadra comincia a giocare, e muovendosi mette in difficoltà il Monza. Gli schemi spesso saltano per le improvvisazioni individuali. Poi la decide Arthur. Ma perchè uno come lui verticalizza così poco? Gode di una certa libertà che sfruttta decidendo la gara. Atene è sempre più vicina, così come l'ottavo posto