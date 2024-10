Gazzetta: “Sottil fumoso, Ikonè dribbla troppo. E anche Kouamè deve fare di più”

San Gallo-Fiorentina non è solo una sfida europea, ma rappresenta anche una possibilità di riscatto per quei giocatori lontani dagli occhi di Raffaele Palladino. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, stasera toccherà a Sottil, Ikonè e Kouamè. Un tris di interpreti che finora hanno deluso.

L'ex Monza ha difeso tutto il gruppo, ribadendo la fiducia nei confronti di chi ha giocato poco quest'anno. (LE PAROLE DI PALLADINO) Eppure il noto quotidiano definisce Sottil fumoso. Sfreccia in velocità, ma si perde sempre all'ultimo passaggio. A Lecce ha fatto l'assist a Beltran che sia di buon auspicio per la gara di oggi. Stesso discorso vale per Ikonè. Il francese dribbla troppo e spesso si perde. Con i TNS, la Curva Fiesole mormorò e non poco dopo la sua prestazione. Cerca il riscatto in Svizzera.