Gazzetta: Ribery, accordo in 7 giorni o sarà addio. Le alternative sul tavolo

La ricostruzione del quotidiano

Nella tarda serata di sabato abbiamo fatto il punto della situazione su Franck Ribery [LA NOSTRA INDISCREZIONE] . Come ogni rassegna stampa, vi proponiamo il focus anche dei quotidiani, in questo caso La Gazzetta dello Sport .

Secondo la rosea, Ribery e Gattuso si sono incontrati e il desiderio del francese è rinnovare per un'altra stagione con la Fiorentina, anche con un netto taglio dell'ingaggio, però ha bisogno di capire se la sua presenza è gradita. Ovvero, se può essere protagonista del nuovo progetto e non solo simbolo. Ribery aspetterà la Fiorentina fino alla metà della prossima settimana, poi comincerà a valutare le opzioni, tra le quali non c'è il ritiro. Il suo agente ha due club italiani e altrettanti stranieri interessati. In Italia c'è un timido sondaggio dell'Inter, mentre la Lazio si è orientata altrove.