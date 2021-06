Una Fiorentina con il 4-2-3-1: come cambia il mercato sulla trequarti

Le strategie di mercato dettate dal nuovo modulo

Di conseguenza il mercato sarà influenzato, perché con tre uomini dietro Vlahovic servirà più di un'alternativa sulle corsie. Anche per questo motivo i viola valutano Jesus Corona del Porto e soprattutto Gonçalo Guedes del Valencia, ma nel caso in cui uno tra Ribery e Callejon (o entrambi) dovesse andarsene anche Riccardo Orsolini del Bologna sarebbe un nome destinato a tornare d'attualità. E senza dimenticare Riccardo Sottil, che sarà valutato in ritiro dopo l'esperienza in prestito al Cagliari. Lo riporta il Corriere Fiorentino.