Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport trova spazio la discussione attorno al protocollo anti-Covid introdotto nel mondo del calcio. Al momento – scrive la rosea – dovrebbero essere almeno quattro i fascicoli aperti per la verifica della correttezza nell’applicazione del protocollo. Altrettanti i club coinvolti. La Lazio per via delle comunicazioni non proprio tempestive con la Asl. La Juventus per una bolla “scoppiata”, il 5 ottobre, quando un caso di positività all’interno del gruppo squadra imponeva a tutti la quarantena. E invece CR7 e altri 4 compagni decidevano di violarla e partire per le rispettive nazionali.

Stesso discorso, e fascicolo aperto, per la Fiorentina, con bolla violata da 5 nazionali la scorsa settimana. E poi c’è un’inchiesta aperta pure sul Napoli per come è stato applicato il protocollo nei giorni della partita non giocata con la Juve. Mentre non risulta ufficialmente alcuna inchiesta sul Milan nonostante il 5 ottobre Theo Hernandez abbia festeggiato il proprio compleanno in un locale con diversi amici durante la quarantena per via della positività di Ibrahimovic.