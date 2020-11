Nel consueto punto giornaliero dal Centro Sportivo “Davide Astori”, il Pentasport ha riportato di una nuova positività all’interno dello staff tecnico della Fiorentina. Si tratta del terzo caso, dopo quelli di Callejon e del Dg Joe Barone. Secondo quanto riporta Radio Bruno questo comporterà il prolungamento del periodo di isolamento per tutta la squadra. La dissoluzione della cosiddetta bolla era prevista inizialmente per domenica, mentre si protrarrà almeno sino a martedì 17/11. Difficile se non impossibile, che i calciatori in attesa di potersi aggregare alle proprie nazionali possano farlo, come gli azzurri Biraghi e Castrovilli.