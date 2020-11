“Nazionali viola in bolla quando torneranno, ma potranno giocare”

Intervenuto a Lady Radio, Giorgio Garofalo, direttore di igiene pubblica dell’Asl Toscana Centro, ha chiarito cosa Pulgar, Amrabat, Vlahovic, Milenkovic, Caceres e Quarta dovranno fare quando torneranno in Italia:

La premessa è che questi calciatori erano in bolla, quindi non potevano partire. Rientrando da Paesi extra UE, dovranno sottoporsi obbligatoriamente alla quarantena nella bolla che la Fiorentina deciderà di apprestare per loro. Secondo le disposizioni Figc potranno svolgere gli allenamenti e giocare le partite, ma non potranno effettuare altri spostamenti. Questo discorso non si applica per Castrovilli e Biraghi che raggiungeranno l’Italia a bolla terminata.