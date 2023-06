Gazzetta: Napoli, Italiano il preferito per il post Spalletti. C’è un bivio

Sarebbe Vincenzo Italiano il profilo ideale per De Laurentiis per il posto libero sulla panchina del Napoli, ma il tecnico è della Fiorentina

Sostituire Spalletti, forse, sarà la sfida estiva più difficile per Aurelio De Laurentiis, anche se lui, come sempre, ha smorzato gli animi durante le sue dichiarazione di ieri alla Rai : «Lavoriamo affinché i tifosi siano appagati. Napoli si può solo amare e quando incontrerò questo “sentiment” stringerò la mano sperando di non aver sbagliato. Questa squadra puoi allenarla anche tu».

Italiano il profilo preferito

Da oggi, insomma, i campioni d’Italia sono senza allenatore e chissà per quanti giorni ancora. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il profilo in pole position è quello di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, da anni nelle mire (e nelle grazie) del presidente. De Laurentiis ne era già rimasto ammaliato quando col suo Spezia aveva conquistato la Serie A e gli fatti pure i complimenti dopo la vittoria qui a Napoli, contro Gattuso. Lo scorso anno, poi, Italiano divenne quasi spauracchio col doppio successo al Maradona tra campionato e Coppa Italia. Il tecnico viola risponde all’identikit di De Laurentiis, che cerca un cultore del 4-3-3 per proseguire il percorso tecnico con questa squadra, con cui il presidente è sicuro di avere aperto un ciclo. Ma ci vuole pazienza, Italiano mercoledì è impegnato nella finale di Conference, poi parlerà con la Fiorentina, club con cui DeLa ha ottimi rapporti e a cui non vuole fare torti. Servirà diplomazia, nel caso. Ma intanto i sondaggi continueranno. Con De Laurentiis guai a dare qualcosa per scontato, Ancelotti insegna.