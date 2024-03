Gazzetta: “Leao come un capolavoro degli Uffizi. Brava Fiorentina”

Rafa Leao non è stato schierato in campo, è stato esposto, come si fa con i capolavori degli Uffizi. A Firenze, città d’arte, il portoghese ha dipinto una vittoria importantissima per la stagione rossonera: secondo posto blindato, Juve sprofondata a -6, la Roma, quinta, con una partita in meno, distante 14 lunghezze. Leao ha sbloccato la partita a inizio ripresa con un assist di tacco per Loftus-Cheek e l’ha chiusa con una cavalcata spettacolare. Ma già nel primo tempo, in cui il Milan ha sprecato troppo, Leao aveva fatto tanto. La miglior versione del portoghese: continuo e concreto. Stavolta il tacco non era cipria, ma sostanza. Ma non solo Rafa. Il Milan è piaciuto per la sicurezza tattica del primo tempo e per la sofferenza con cui ha difeso la vittoria nel secondo. Decisivo Maignan, bravi Reijnders e Chukwueze che sta sbocciando e sta mettendo finalmente in atto il piano estivo: due ali forti. Brava la Fiorentina che ha sofferto nella prima mezz’ora, ma ha risposto subito al vantaggio e con un finale impetuoso non avrebbe demeritato il pari. E’ in lotta su tre fronti. Ieri ha dimostrato di poterli onorare tutti. Partita bellissima, intensa, come raramente offre la Serie A. Lo prendiamo come un regalo di Pasqua. Questo il commento della Gazzetta dello Sportsulla gara di ieri fra Fiorentina e Milan.