Gazzetta: “Fiorentina stanca, con il broncio e con la testa a giovedì”

"La Fiorentina ha la stanchezza dell'impiegato che timbra sempre il cartellino". Così la Gazzetta dello Sportanalizza la partita tra la Fiorentina e il Genoa. La prestazione della squadra di Italiano impone solo una cosa: puntare alle coppe, Coppa Italia o Conference che sia. Il decimo posto in campionato non lascia tante speranze per l'Europa. "Il broncio dato da un periodo privo di luce e con la testa a giovedì", continua così l'analisi del quotidiano che non lascia scampo a interpretazioni. Il Genoa esce da Firenze con un'ottima prestazione, la Fiorentina vede nella gara di giovedì un match sempre più fondamentale.