Gazzetta: “Italiano-De Laurentiis, domani nemici ma a giugno chissà”

Italiano-Napoli, una rincorsa fin qui vana, per la verità, ma che ha rischiato di diventare realtà la scorsa estate. C’erano due nomi più di tutti che stuzzicavano il presidente campione d’Italia quando ha capito che con Spalletti era finita. Nessun segreto: uno era Thiago Motta, grande protagonista in questa stagione col suo Bologna. E l’altro era il tecnico della Fiorentina, mai disturbato però, per rispetto all’amico Commisso. Ma il messaggio era chiaro a tutti: se Italiano rompe con la Fiorentina, allora lo voglio a Napoli. La storia ha fatto il suo corso e Italiano è rimasto ancora un avversario stimato ma da temere, come dimostra il recente 1-3 in campionato. Ironia della sorte, dopo l’ennesimo successo a Napoli del tecnico della Viola, Garcia è stato di fatto esautorato da De Laurentiis, che poi ci ha messo un mese per convincersi di cambiare. Italiano ha tutto ciò che piace ad Aurelio: lavoratore serio e con un grande carisma. E' amante del 4-3-3. Un tipo che riesce a dare sempre il massimo con quello che ha e che – soprattutto - riesce sempre a migliorare i suoi giocatori e le sue squadre. E adesso ha maturato anche un’esperienza internazionale importante, che lo mette ancora al centro dei pensieri di De La: domani sarà avversario da battere, per puntare alla Supercoppa. Da giugno chissà: di sicuro il presidente azzurro continua a reputarlo tra i migliori in Italia e tra i più adatti a sedersi sulla panchina azzurra. Domani, però, i complimenti spera di farli a Mazzarri e alla squadra, apparsa di nuovo viva nel fisico e nella testa contro la Salernitana. Serve ritrovare l’orgoglio dei campioni, da qui a fine stagione. Tutto è ancora aperto, tutto possibile. Poi in estate si vedrà: dopo la delusione del post scudetto, De Laurentiis stavolta non potrà sbagliare e vorrà andare sul sicuro. Un profilo, ovviamente, esiste già. Chissà se sarà la volta buona per un’avventura insieme. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.