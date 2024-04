Gazzetta: “Italiano bravo, ma adesso deve vincere qualcosa”

Due allenatori e una Coppa. Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini sono allenatori a trofei zero e vanno a caccia del primo. Non hanno vinto nulla, nei loro curriculum ci sono soltanto promozioni:Italiano ha portato il Trapani in B e lo Spezia in A; Gasperini ha trascinato il Crotone in B e il Genoa in A. Gasp ha in bacheca il torneo di Viareggio 2003 con la Primavera della Juve, ma parliamo di calcio giovanile. Questa Coppa Italia può essere un’opportunità, senza dimenticare che l’uno e l’altro sono ancora dentro l’Europa, la Fiorentina di Italiano in Conference e l’Atalanta di Gasperini in Europa League. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.