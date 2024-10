Gazzetta: “Fiorentina e Genoa a sedere ancora per Gudmundsson? Lo scenario”

La Gazzetta dello Sportfa il punto sulla situazione che riguarda Albert Gudmundsson e il processo in cui si è dichiarato "non colpevole". Domani alle 14.30-15 arriverà la prima sentenza. Dopodiché le parti avranno possibilità di fare ricorso. In quel caso, ci sarebbe un altro processo e poi una sentenza definitiva prevista per giugno 2025.