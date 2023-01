Gazzetta: Fiorentina-Brekalo, scatto decisivo: le mosse del club

La trattativa per portare Josip Brekalo a Firenze nasce da lontano, ma soprattutto da uno sprint importante seguito da una pausa di riflessione. Nella giornata di ieri i viola sono tornati prepotentemente alla ribalta, con la voglia di riallacciare i tentativi che negli ultimi giorni stavano mettendo il calciatore in mano ad altri club. L'esterno era seguito da squadre come la Dinamo Zagabria, ad altre come l'Udinese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, sfruttando i canali già ben avviati, la Fiorentina ha deciso di fare lo scatto decisivo con l'entourage del giocatore, quindi, salvo clamorosi cambi di direzione, già nella giornata di oggi il croato potrebbe diventare un nuovo giocatore viola.

L'idea del club viola

L'idea per arrivare ad ufficializzare Brekalo non è nuova, visto che il club di Commisso sembrava intenzionato a portare l'esterno del Wolfsburg in all'Arno in estate a parametro zero, considerando la scadenza contrattuale a giugno. L'interesse di altre società ha fatto si che ci fosse un'accelerata, oltre ad agire vista la situazione legata a Sottil, fuori da 4 mesi per un'operazione alla schiena e ora in fase di recupero. L'intenzione sarebbe quella di versare nelle casse del club tedesco un conguaglio poco sopra al milione, lasciando una piccola percentuale sulla futura rivendita.