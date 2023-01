La Primavera vince e parla toscano

Repubblica Firenze si concentra sulla vittoria della Fiorentina Primavera contro l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana. Il quotidiano sottolinea la toscanità della rosa allenata da Alberto Aquilani. Il volto copertina è quello di Lorenzo Amatucci, in gol contro i nerazzurri. Aretino di Subbiano, classe 2004, ha saputo cogliere al meglio la serata di gala. Una sorpresa, ma fino a un certo punto: Amatucci era stato uno dei giovani utilizzati maggiormente da Italiano nelle amichevoli invernali durante la sosta per il Mondiale, con buone prestazioni nei test internazionali come contro il Rapid. Un giocatore destinato al salto. Dietro di lui, Tommaso Martinelli ha blindato la porta: classe 2006, fiorentino doc, per gli addetti ai lavori è considerato il nuovo Donnarumma. Le doti da estremo difensore erano già venute fuoridurante il ritiro di Moena, ma adesso con l’addio di Cerofolini, il ruolo di terzo portiere dopo Terracciano e Sirigu potrà essere suo.