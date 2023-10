Gazzetta: “Finalmente Nzola! Arthur-Duncan, coppia perfetta però…”

"C’è ancora qualcosa da sistemare, come le solite disattenzioni in difesa, e il puntuale calo nel secondo round che consentono al Cagliari di uscire dal guscio. Ma in fin dei conti, la Viola continua a crescere"

La Fiorentina coglie l’attimo. E finalmente lo coglie anche M’Bala Nzola. Solo buone notizie per Vincenzo Italiano. La Viola sale al terzo posto in compagnia di Juve e Napoli e domenica si presenta al Maradona contro i campioni d’Italia alla pari. Fa giocare titolare Beltran ma poi fa entrare Nzola alla mezzora del secondo round e lui all’ultimo respiro trova finalmente il gol tanto atteso. In mezzo il tecnico ha visto la coppia ideale: le geometrie di Arthur e la potenza, ma anche la tecnica, di Duncan. C’è ancora qualcosa da sistemare, come le solite disattenzioni in difesa, e il puntuale calo nel secondo round che consentono al Cagliari di uscire dal guscio. Ma in fin dei conti, la Viola continua a crescere. E ha sempre l’uomo in più: Gonzalez. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.