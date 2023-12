Gazzetta: “Esterni? Italiano è stanco di aspettare. Il nome nuovo”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla situazione in casa Fiorentina. Da oggi con il Verona fino all’apertura del mercato, tutti sotto esame là davanti. Raccontano di un Italiano davvero stanco di aspettare e di una società che si sta guardando attorno per eventuali innesti (e cessioni di conseguenza) in gennaio, soprattutto per quanto riguarda gli esterni, anche per il k.o. di Nico. La Viola, dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di Conference, vuole stare anche al passo della grandi. Piacciono Laurientè del Sassuolo, l’esterno dell’Heidenheim Beste e quello del Lanus De La Vega.