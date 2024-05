Gazzetta: “Commisso ci ha provato, ma nulla. Italiano vuole andare via”

Italiano andrà via, nessun ripensamento. Poco è servito il continuo dialogo di Rocco Commisso con il tecnico viola.

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul futuro di Vincenzo Italiano. La situazione sembra ormai chiara da molto tempo. L'allenatore della Fiorentina vuole lasciare Firenze, al di là del rinnovo automatico in caso di Europa League. In questi giorni il presidente Rocco Commisso ha parlato più volte con Italiano, ma la sua posizione è inamovibile. L'allenatore della Fiorentina considera il suo ciclo ormai al termine e quindi, non c'è altra strada al di fuori dell'addio. Adesso però conta solo la Fiorentina, l'Europa e la possibilità di regalare un trofeo a Firenze.