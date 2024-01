Gazzetta: Beltran è super. E dopo il derby con Simeone, sogna quello con Lautaro

"Lucas Beltran è super perché viene da un periodo super. Dei 9 gol che la Fiorentina ha segnato da dicembre, 4 li ha firmati lui. Arrivato per una spesa non banale (20 milioni), non è partito a razzo. Primi gol in Conference League al tenero Cukaricki il 26 ottobre, primo in campionato alla Salernitana il 3 dicembre: poi ci ha preso gusto. Stasera Beltran si gioca un orgoglioso derby argentino contro il Cholito Simeone, nella speranza di giocarsene un altro lunedì in finale contro Lautaro (Lazio permettendo). Un anno fa, a un’ora di volo da Riad, l’Argentina di Lautaro e Julian Alvarez conquistò il Mondiale. Lucas vuole vincere un trofeo suo, alla stessa latitudine, e poi crescere ancora per raggiungerli in Nazionale. Il c.t. Scaloni lo ha già convocato. A 17 anni, ha esordito nel River Plate di Alvarez. Sono cresciuti insieme, tanto da assomigliarsi, per la fame di profondità e il gusto di arretrare a legare il gioco. Da ragazzo, per via dei capelli biondi, lo chiamavano il Vichingo, come Haaland che ora gioca con Alvarez. A lanciarlo nel River è stato Marcelo Gallardo, che ora allena Benzema in Arabia e lo guarderà. Una ragione in più per imporsi una notte super. Come se Riad fosse Doha".