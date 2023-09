Gazzetta, bordata a Nzola: “Lento, impacciato, timoroso. Il fratello scarso”

"M’Bala che succede?". Così la Gazzetta dello Sportapre la sua analisi sull'attaccante della Fiorentina, che non sta attraversando un bel momento. Senza giri di parole, il noto quotidiano, commenta le prestazioni deludenti di Nzola: "Ora, quello in viola sembra il fratello scarso. Lento, impacciato, persino timoroso. Una buona gara alla prima col Genoa, poi il buio. Gol facili sbagliati (non a Genk) accompagnati da un rendimento deludente". Nzola ha degli alibi: non è ancora al massimo della condizione, sta imparando i meccanismi di gioco, forse sente il peso del salto delle responsabilità. Italiano ha provato a fargli dividere il compito con Beltran per non pressarlo troppo, ma gli alibi stanno per scadere. Nzola, 27 anni, è stato pagato 13 milioni, ne guadagna 1,4. Investimento corposo, insieme a quello di Beltran (25 milioni) per provare ad alzare il livello-ambizioni.