Gazzetta si sbilancia: “Amrabat saluta Firenze”

Dopo un solo anno dal suo arrivo, Amrabat non rientra nei progetti viola. E ora la Fiorentina apre ad un prestito

Si fanno sempre più forti i rumors di mercato su Sofyan Amrabat e questa mattina La Gazzetta dello Sport si sbilancia. "Amrabat saluta Firenze" è il titolino scelto per l'articolo con le ultime sui viola e all'interno si scrive che il centrocampista ex Verona "ha già un piede e mezzo fuori dal progetto, dopo una stagione deludente e l'arrivo in panchina di Italiano, che non sembra voler puntare sul marocchino".