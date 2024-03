Il noto quotidiano infine, conclude così il ricordo del direttore generale della Fiorentina: "Ieri in ospedale c'era anche suo nipote. Tra un mese compirà un anno. Suo padre, i tre zii e nonna Camilla gli racconteranno chi è stato Joe".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.