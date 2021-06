Gattuso, Nico Gonzalez che sfuma la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Dopo le frenate per Sergio Oliveira e Guedes, il no a Nico Gonzalez ha acceso l'ira di Gattuso che si è tirato indietro

Salvo ripensamenti notturni e altamente improbabile, Rino Gattuso non sarà l'allenatore della Fiorentina. L'idillio è durato appena tre settimane e il banco è saltato ai primi scricchiolii di mercato: da una parte la Fiorentina, dall'altra Jorge Mendes che - scrive Repubblica - non ha gradito l'atteggiamento viola verso i suoi assistiti.

Oltre alle offerte declinate per Sergio Oliveira e Guedes (troppo alte le commissioni da pagare) ad acuire la crisi è stata l'operazione sfumata di Nico Gonzalez, argentino dello Stoccarda finito al Brighton. Mendes e Gattuso si sono presi qualche ora di riflessione, ma le sensazioni non restano affatto positive. Il contratto non è stato ancora depositato in Lega, e già oggi le parti potrebbero decidere di salutarsi consensualmente.